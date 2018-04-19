Омбудсмен: Несвоевременная выплата алиментов, уклонение от выплат или их задержка вызывают беспокойство

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики поступило 1429 обращений в связи с исполнением решений судов, в том числе 472 обращения по алиментным требованиям.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) за 2017 год о ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

В докладе отмечается, что в этих обращениях отражены случаи неисполнения судебных решений или сохранения их долгое время неисполненными, равнодушия, халатности и затягивания во время исполнения дела, нарушения этических норм исполняющими чиновниками в отношении граждан.

"С учетом обнаруженных серьезных недочетов в работе ряда исполнительных структур, согласно соответствующим приказам по министерству юстиции, 5 человек были освобождены от занимаемой должности. В результате расследования по жалобам в ряде случаев была обеспечена полная или частичная выплата алиментных долгов, тем не менее, несмотря на увеличение работ по таким решениям, несвоевременная выплата алиментов, уклонение от выплат или их задержка вызывают беспокойство", - отмечается в докладе.

Отметим, что ежегодный доклад будет обсужден на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса 24 апреля.