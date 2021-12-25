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Около 2500 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность

Около 2500 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность Около 2500 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.
Социальная защита
25 декабря 2021 г. 14:25
Около 2500 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность

Около 2500 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.

Как сообщает Report, Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты продолжает совместную работу с соответствующими структурами по оценке инвалидности участников Отечественной войны.

Проводится обследование военнослужащих, ведется работа с документами для оценки их инвалидности.

Для этого на первом этапе в электронную систему вносится информация, полученная из военно-врачебных комиссий министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы (справки, подтверждающие получение ранения на военной службе) и направления в лечебно-профилактические учреждения (форма 88).

Затем Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации определяет степень инвалидности

После установления инвалидности посредством электронной системы в проактивном порядке ветеранам назначены социальные выплаты.

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