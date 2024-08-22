Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане

По состоянию на 1 июля текущего года на учете в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 101 тыс. пенсионеров (на 1 июля прошлого года - 1 096,6 тыс.), что составляет 10,8% населения страны.

По состоянию на 1 июля текущего года на учете в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 101 тыс. пенсионеров (на 1 июля прошлого года - 1 096,6 тыс.), что составляет 10,8% населения страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 64,4% получают пенсии по возрасту, 23,3% - по инвалидности, 12,3% - в связи с потерей главы семьи.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 12,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 491,3 маната и составил 49% среднемесячной зарплаты.

По состоянию на 1 июля количество получателей пособий по возрасту составляет 152,1 тыс. человек (на 1 июля прошлого года 137,6 тыс.), по инвалидности - 219,2 тыс. человек, 44 тыс. из которых получили инвалидность до 18 лет (в прошлом году соответственно 215,2 тыс. и 47,1 тыс.), в связи с потерей главы семьи - 54,5 тыс. человек (в прошлом году 54,7 тыс.), а по другим видам пособий - 22,6 тыс. (в прошлом году 25,8 тыс.).

Стипендии президента Азербайджана присуждены 397,4 тыс. лиц.