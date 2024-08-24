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В Госфонде прокомментировали утверждения о сокращении в Азербайджане числа пенсионеров

В Госфонде прокомментировали утверждения о сокращении в Азербайджане числа пенсионеров Число лиц, охваченных мерами социального обеспечения в Азербайджане, не уменьшилось, а наоборот, в последние годы значительно увеличилось.
Социальная защита
24 августа 2024 г. 20:16
В Госфонде прокомментировали утверждения о сокращении в Азербайджане числа пенсионеров

Число лиц, охваченных мерами социального обеспечения в Азербайджане, не уменьшилось, а наоборот, в последние годы значительно увеличилось.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Рашад Мехдили, комментируя утверждения в некоторых СМИ и соцсетях о якобы сокращении числа пенсионеров в последние годы.

Представитель министерства отметил, что число получателей пособий и ежемесячных президентских пенсий от ГФСЗ за последние пять лет увеличилось почти на 60% или на 310 тысяч человек, превысив 850 тысяч.

"За этот период число получателей ежемесячной президентской пенсии увеличилось в 6,3 раза. С другой стороны, реформы, проведенные в последние годы на основе гуманистических подходов, позволили повысить доступность программы пенсионного обеспечения, а также еще больше расширить охват категорий, получающих право на пенсию по возрасту раньше установленного срока", - уточнил Р.Мехдили.

По его словам, некоторое снижение числа пенсионеров связано с тем, что часть лиц, у которых истек срок инвалидности, не обратилась повторно за продлением, а также с тем, что при повторной оценке инвалидности было установлено, что ряд лиц уже прошли реабилитацию и покинули пенсионную группу.

"Также отметим, что в настоящее время Министерство труда и социальной защиты населения обеспечивает выплатами по видам социального обеспечения 2 миллиона 700 тысяч человек", - добавил Рашад Мехдили.

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