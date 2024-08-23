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В Общине Западного Азербайджана прошла конференция, посвященная образованию женщин

В Общине Западного Азербайджана прошла конференция, посвященная образованию женщин В Общине Западного Азербайджана прошла конференция на тему "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".
Социальная защита
23 августа 2024 г. 14:12
В Общине Западного Азербайджана прошла конференция, посвященная образованию женщин

В Общине Западного Азербайджана прошла конференция на тему "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".

Как сообщает Report, на конференции была подробно обсуждена роль женщин в сфере образования.

Отмечено, что создание женской гимназии в Иревани 140 лет назад стало историческим событием.

В ходе мероприятии также состоялся обмен мнениями по темам "Образование как национальный вопрос в независимом Азербайджане", "Зеленый мир: роль женщин в охране окружающей среды", "Образованные женщины – образованное будущее".

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Версия на английском языке Conference on women's education held in Western Azerbaijan Community
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasında "yaşıl dünya"da qadınların təhsili mövzusunda konfrans keçirilib

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