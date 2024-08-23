В Общине Западного Азербайджана прошла конференция, посвященная образованию женщин

В Общине Западного Азербайджана прошла конференция на тему "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".

В Общине Западного Азербайджана прошла конференция на тему "Образование женщин в зеленом мире: от прошлого к настоящему".

Как сообщает Report, на конференции была подробно обсуждена роль женщин в сфере образования.

Отмечено, что создание женской гимназии в Иревани 140 лет назад стало историческим событием.

В ходе мероприятии также состоялся обмен мнениями по темам "Образование как национальный вопрос в независимом Азербайджане", "Зеленый мир: роль женщин в охране окружающей среды", "Образованные женщины – образованное будущее".