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Обнародованы доходы и расходы ГФСЗ за первое полугодие 

Обнародованы доходы и расходы ГФСЗ за первое полугодие  16:24 Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в первом полугодии этого года составили 3 млрд 963 млн манатов, что на 7% или 244 млн манатов больше по сравнению с прогнозом.
Социальная защита
15 июля 2025 г. 16:37
Обнародованы доходы и расходы ГФСЗ за первое полугодие 

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в первом полугодии этого года составили 3 млрд 963 млн манатов, что на 7% или 244 млн манатов больше по сравнению с прогнозом.

Как передает Report, об этом сообщает ГФСЗ.

В структуре доходов фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию за этот период составили 3 млрд 146 млн манатов, что на 8% или 237 млн манатов больше по сравнению с прогнозом.

За 6 месяцев текущего года расходы ГФСЗ составили 3 млрд 744 млн манатов, что на 9,5% или 324 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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