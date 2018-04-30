 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано число поступивших в центры ASAN xidmət обращений

    © Report

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Обнародовано число обращений, поступивших до настоящего времени в Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, в целом, за 1817 дней деятельности в Госагентство поступило 21 246 157 обращений, 19 838 754 из которых поступило в центры ASAN xidmət, 1 407 403 – в передвижные службы. 

    Напомним, что 21 апреля текущего года распоряжением президента Ильхама Алиева Инам Керимов был снят с должности главы Госагентства и назначен министром сельского хозяйства.
    Другим распоряжением от 27 апреля президент назначил на эту должность Ульви Мехтиева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi