Обнародована статистика зарегистрированных в январе в Азербайджане браков и разводов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджане зарегистрировано 4,3 тыс. браков и 1,1 тыс. разводов.

Как сообщили Report из Госкомстата, данная статистика ведется районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции.

Согласно отчету, статистика браков на каждые 1 000 человек составила 5,2, а разводов – 1,4.

Кроме того, за январь этого года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 146 человек, приехавших на постоянное жительство в Азербайджан, и 97 человек, покинувших страну.

Положительное миграционное сальдо составило 49 человек.