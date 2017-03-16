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    Обнародована статистика зарегистрированных в январе в Азербайджане браков и разводов

    На каждые 1 000 человек пришлось 5,2 браков и 1,4 разводов

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года в Азербайджане зарегистрировано 4,3 тыс. браков и 1,1 тыс. разводов.

    Как сообщили Report из Госкомстата, данная статистика ведется районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции.

    Согласно отчету, статистика браков на каждые 1 000 человек составила 5,2, а разводов – 1,4.

    Кроме того, за январь этого года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 146 человек, приехавших на постоянное жительство в Азербайджан, и 97 человек, покинувших страну.

    Положительное миграционное сальдо составило 49 человек. 

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