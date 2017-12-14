Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована статистика браков и разводов в Азербайджане за 10 месяцев этого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, за январь-октябрь текущего года в стране зарегистрировано 47695 смертей, уровень смертности среди населения составил 5,9 на каждые 1 000 человек.

В течение 10 месяцев 2017 года зарегистрировано 52 061 браков и 12 191 разводов. На каждые 1 000 человек пришлось 6,4 браков и 1,5 разводов.

Кроме того, за указанный период соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрирована статистика лиц, принятых на постоянное жительство в Азербайджане. Их количества составило 2 599, а покинувших страну - 1 579 человек. Миграционное сальдо составило плюс 1 020 человек.