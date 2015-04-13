Эльман Мехтиев: О задержке пенсий в связи с I Европейскими играми не может быть и речи

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "О задержке пенсий в связи с предстоящими 12-28 июня в Баку I Европейскими играми не может быть и речи".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехтиев.

По словам председателя ГФСЗ, финансирование пенсий - текущая работа фонда: "Если просмотреть результаты деятельности первого квартала структуры, можно убедиться, что доходы фонда перевыполнены. К примеру, за это время прогноз доходов для небюджетного сектора перевыполнен на 108%, что на 30 млн. манатов превышает показатель первого квартала прошлого года. Это дает нам возможность для своевременного финансирования пенсий, даже для преждевременной реализации процесса. Одним словом, наблюдается устойчивое развитие экономики Азербайджана и люди, своевременно получают зарплату, оплачивают социальные страховые взносы".

Э.Мехтиев добавил, что социальные страховые взносы перечисляются в равной степени: "Обычно это происходит в последние дни месяца. Согласно графику, пенсии финансируются заранее, что свидетельствует о том, что мы обладаем дополнительными ресурсами. Поэтому считаем, что нам удастся и дальше удерживать тенденцию преждевременного финансирования пенсий".