Нурия Мамедова: В учреждениях психиатрического и наркологического профиля сохраняются кадровые проблемы

Проблемы нехватки кадров и переполненности в психиатрических и наркологических учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения, остаются актуальными.

Как передает Report, об этом заявила ответственный сотрудник Аппарата Омбудсмана Нурия Мамедова на первом заседании Рабочей группы по теме "Психическое здоровье и права человека".

По ее словам, устранение существующих недостатков с точки зрения врачей и среднего медицинского персонала является важным фактором, напрямую влияющим на качество услуг в области психического здоровья:

"В то же время большое количество ожидающих очереди в наркологических учреждениях делает необходимым увеличение числа специализированных наркологов и клинических психологов в этой сфере", - отметила Мамедова.