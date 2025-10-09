Нурия Мамедова: В учреждениях психиатрического и наркологического профиля сохраняются кадровые проблемы
- 09 октября, 2025
- 14:46
Проблемы нехватки кадров и переполненности в психиатрических и наркологических учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения, остаются актуальными.
Как передает Report, об этом заявила ответственный сотрудник Аппарата Омбудсмана Нурия Мамедова на первом заседании Рабочей группы по теме "Психическое здоровье и права человека".
По ее словам, устранение существующих недостатков с точки зрения врачей и среднего медицинского персонала является важным фактором, напрямую влияющим на качество услуг в области психического здоровья:
"В то же время большое количество ожидающих очереди в наркологических учреждениях делает необходимым увеличение числа специализированных наркологов и клинических психологов в этой сфере", - отметила Мамедова.
