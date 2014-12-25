Обнародованы нерабочие дни в Азербайджане в 2015 году

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) подготовило и утвердило нормы рабочего времени и производственный календарь на 2015 год с целью применения и правильного подсчета нормы рабочего времени работников в соответствии с требованиями Трудового кодекса в предприятиях, организациях и учреждениях, вне зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью МТСЗН.

Согласно документу, в 2015 году в случае совпадения воскресных дней с несчитающимися рабочими праздничными днями, в пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26 марта, 11 мая, 20 июля, а в шестидневной рабочей неделе 9 и 25 марта будут считаться нерабочими днями. Февраль 2015 года состоит из 28-ми календарных дней, а год - из 365-ти.

В пятидневной рабочей неделе будущего года будет 242 рабочих (8 из которых предпраздничные) и 109 нерабочих дней (5 из них - нерабочие дни, предоставляемые вместо совпавших с праздниками воскресных дней). Кроме того, в следующем году будет 18 не считающихся рабочими праздничных дней (5 из них совпадают с воскресными днями) и 1 день - с Днем национального траура.

Согласно 89 и 90 статьям Трудового кодекса, рабочий день не должен превышать 8 часов, и, как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. В соответствии с ежедневным нормальным рабочим временем, рабочая неделя не должна превышать 40 часов.

Норма рабочего времени в 2015 году устанавливается в соответствии с 8-часовым рабочим днем по 40-часовой пятидневной рабочей неделе. В это время, в соответствии с 1-й частью 108 статьи Трудового кодекса, предпраздничные рабочие дни, рабочие дни перед выборами и Днем национального траура сокращаются на 1 час.

Согласно законодательству, годовая норма рабочего времени в 40-часовой рабочей неделе в 2015 году составит 1928 часов. В соответствии со статьями 90 и 108 Трудового кодекса, во время применения шестидневной рабочей недели и при наличии 40-часовой нормы еженедельная норма рабочего дня не должна превышать 7 часов, а продолжительность рабочего дня последующего выходного дня не может превышать 6 часов.

На рабочих местах с шестидневным рабочим графиком, для лиц, работающих по 40-часовой рабочей неделе, в 2015 году должна быть применена рассчитанная на пятидневную рабочую неделю 1928-часовая рабочая годовая норма.