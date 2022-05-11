Названо число детей, оставшихся без попечения родителей в Азербайджане

В прошлом году в Азербайджане гражданами страны было усыновлено 114 детей (56 мальчиков, 58 девочек).

В прошлом году в Азербайджане гражданами страны было усыновлено 114 детей (56 мальчиков, 58 девочек).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства труда и социальной защиты населения за 2021 год.

Отмечается, что 26 детей были усыновлены из учреждений, 63 детей усыновили близкие родственники, 19 детей усыновлены сводной матерью/отцом, а шестеро детей усыновлены по согласию между родителями.

Общее число детей, оставшихся без попечения родителей, составило 1 563 (944 мальчика, 619 девочек), из них 1 248 здоровых и 315 детей с ограниченными возможностями здоровья. За прошлый год на учет было взято 362 ребенка, лишенных родительской опеки (218 мальчиков, 144 девочки), из них 306 здоровых и 56 детей с ограниченными возможностями здоровья. В результате мер по реинтеграции 89 детей были возвращены в свои семьи.