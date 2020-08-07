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Report Georgia

Назван порядок выдачи единовременной выплаты в августе

Назван порядок выдачи единовременной выплаты в августе Выплаты будут осуществлены после повторных проверок
Социальная защита
7 августа 2020 г. 12:58
Назван порядок выдачи единовременной выплаты в августе

"В ближайшие дни будет обеспечена выдача единовременной выплаты в размере 190 манатов по 13 городам и районам, где применен ужесточенный особый карантинный режим".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что на эти выплаты, которые охватят 278 тыс. человек, будет потрачено 53 млн манатов: "Выплаты будут осуществлены после повторных проверок. В целом, общая сумма средств, направленных на программу единовременной выплаты, достигнет 333 млн манатов, из которых 210 млн манатов финансируются за счет доходов Государственного фонда социальной защиты".

По словам министра, около 5 млн человек охвачены широким социальным пакетом: "Большая часть из 900 тыс. людей, работающих в государственном секторе, фактически не работает, однако государство зарплату им выдает".

С.Бабаев также напомнил, что расширяется охват страховых выплат по безработице: "В парламенте уже обсуждается законопроект для смягчения условий назначения этой выплаты. Если проект будет принят, это приведёт к увеличению числа получателей страховых выплат по безработице, и позволит в этом году повысить показатель до 20 тысяч".

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