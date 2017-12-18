Начато строительство жилого комплекса для сотрудников НАНА

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начато строительство жилого комплекса Science City для работников Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Как отметили в академии, в "Городке ученых" в Абшеронском поселке Сарай предусматривается строительство кооперативного здания для сотрудников НАНА. С этой целью были выполнены проектные работы для строительства здания на принадлежащем академии земельном участке. В то же время предусматриваются соответствующие мероприятия для предоставления сотрудникам НАНА выгодных кредитных условий.

Сегодня на отведенной для здания территории в поселке Сарай приступили к закладке фундамента.

Выступивший на мероприятии заведующий Управлением по делам НАНА, доктор политических наук Фатали Абдуллаев заявил о проведении в последние годы комплексных мероприятий на пути улучшения социальных условий работников академии.

Затем выступил руководитель проекта Эльчин Оруджев. Он отметил, что в первую очередь на площади в 7 га предусматривается строительство 2 блоков, а в последующем довести их число до 18-ти.

Было отмечено, что в жилом комплексе также предусматривается строительство школы, детского сада, социальных объектов и объектов общепита. 1,2 и 3-комнатные квартиры будут в современном дизайне и высокого качества.

В заключение ответили на вопросы и выдвинули ряд предложений.