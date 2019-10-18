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На строительство в Шамахы центра "ASAN xidmət" выделено 20 млн 335 тыс. манатов

На строительство в Шамахы "ASAN xidmət" выделено 20 335 000 манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства центра ASAN xidmət в Шамахинском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения проектирования и строительства центра "ASAN xidmət" в Шамахинском районе из суммы, указанной в пункте 1.25.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 20 335 000 манатов.

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