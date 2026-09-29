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    Мониторинговая группа Омбудсмена проверила специализированный детский сад в Баку

    Социальная защита
    • 29 сентября, 2026
    • 11:35
    Мониторинговая группа Омбудсмена проверила специализированный детский сад в Баку

    Мониторинговая группа Омбудсмена Азербайджана по реализации Конвенции о правах ребенка провела проверку в специализированных яслях-детском саду № 17, расположенном в Баку.

    Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, визит состоялся в рамках механизма независимого мониторинга, действующего при институте Омбудсмена.

    В ходе мониторинга оценено обеспечение прав детей, а также уровень организации образовательного процесса и досуга детей, обеспечение безопасности, охраны здоровья, питания, проверены условия, созданные в учреждении, осмотрены административные помещения.

    Установлено, что, помимо специализированных групп, в детском саду действуют также группы общего назначения, обеспечение учебными материалами осуществляется за счет возможностей учреждения, упразднены некоторые кадровые подразделения, связанные с оказанием медицинских и развивающих услуг детям.

    По завершении мониторинга выявленные проблемы обсуждены с руководством учреждения, даны соответствующие рекомендации для более эффективного обеспечения прав и интересов детей.

    Права детей Омбудсмен Азербайджана Детский сад
    Ombudsmanın monitorinq qrupu xüsusi təyinatlı körpələr evi-uşaq bağçasında monitorinq keçirib
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