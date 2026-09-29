Мониторинговая группа Омбудсмена проверила специализированный детский сад в Баку

Мониторинговая группа Омбудсмена Азербайджана по реализации Конвенции о правах ребенка провела проверку в специализированных яслях-детском саду № 17, расположенном в Баку.

Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, визит состоялся в рамках механизма независимого мониторинга, действующего при институте Омбудсмена.

В ходе мониторинга оценено обеспечение прав детей, а также уровень организации образовательного процесса и досуга детей, обеспечение безопасности, охраны здоровья, питания, проверены условия, созданные в учреждении, осмотрены административные помещения.

Установлено, что, помимо специализированных групп, в детском саду действуют также группы общего назначения, обеспечение учебными материалами осуществляется за счет возможностей учреждения, упразднены некоторые кадровые подразделения, связанные с оказанием медицинских и развивающих услуг детям.

По завершении мониторинга выявленные проблемы обсуждены с руководством учреждения, даны соответствующие рекомендации для более эффективного обеспечения прав и интересов детей.