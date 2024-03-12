Начальник отдела: Запрет на родственные браки со временем будет принят в обществе

Запрет на родственные браки, который предполагается ввести в Азербайджане, со временем будет принят в обществе.

Запрет на родственные браки, который предполагается ввести в Азербайджане, со временем будет принят в обществе.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела регистрации Министерства юстиции в Центре ASAN xidmət №7 Рашида Манафова.

По ее словам, предотвратить родственные браки в отделах регистрации невозможно, в этой связи необходимы поправки в законодательство.

Манафова считает, что, как и в случае с обязательным медицинским обследованием перед вступлением в брак, запрет на родственные браки может быть встречен с непониманием только на первых порах, со временем он будет принят в обществе.