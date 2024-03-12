О нас

Начальник отдела: Запрет на родственные браки со временем будет принят в обществе 

Начальник отдела: Запрет на родственные браки со временем будет принят в обществе  Запрет на родственные браки, который предполагается ввести в Азербайджане, со временем будет принят в обществе.
Социальная защита
12 марта 2024 г. 13:52
Начальник отдела: Запрет на родственные браки со временем будет принят в обществе 

Запрет на родственные браки, который предполагается ввести в Азербайджане, со временем будет принят в обществе.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела регистрации Министерства юстиции в Центре ASAN xidmət №7 Рашида Манафова.

По ее словам, предотвратить родственные браки в отделах регистрации невозможно, в этой связи необходимы поправки в законодательство.

Манафова считает, что, как и в случае с обязательным медицинским обследованием перед вступлением в брак, запрет на родственные браки может быть встречен с непониманием только на первых порах, со временем он будет принят в обществе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi: Qohum evlilikləri qadağan olunarsa, zamanla qəbul ediləcək

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi