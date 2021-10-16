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Минтруда: Новое распоряжение президента охватит 1,8 млн граждан

Минтруда: Новое распоряжение президента охватит 1,8 млн граждан Подписанное сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения обеспечит защиту социального благополучия граждан из уязвимых групп.
Социальная защита
16 октября 2021 г. 16:37
Минтруда: Новое распоряжение президента охватит 1,8 млн граждан

Подписанное сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения обеспечит защиту социального благополучия граждан из уязвимых групп.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, распоряжение направлено на смягчение негативного воздействия процессов на международных рынках на внутренние цены, особенно для уязвимых групп населения, и на усиление социальной защиты населения.

В целом, за последние три года в стране было принято около 900 нормативно-правовых актов (указы, распоряжения, законы), направленных на улучшение социального благополучия граждан, а число получателей выплат по видам социального обеспечения выросло на 160 тыс. человек и превысило 2,4 млн.

"Документ обеспечивает переход к следующему этапу реформ, обеспечивающих устойчивый характер социального развития в нашей стране, значительный рост социальных выплат, и в целом будет способствовать дальнейшему улучшению благополучия до 1 миллиона 800 тысяч наших граждан", - говорится в сообщении Минтруда.

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Версия на английском языке Ministry: President's new decree to cover 1.8 million people
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Prezidentin yeni sərəncamı 1 milyon 800 min vətəndaşı əhatə edəcək"

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