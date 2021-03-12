Минтруда Азербайджана обратилось к получателям адресной соцпомощи

При обращении за адресной государственной соцпомощью состав семьи указывается неверно, что становится причиной 25-30% отказов

"При назначении адресной государственной социальной помощи (АГСП) понятие семьи не рассматривается через призму брака. То есть состав семьи определяется в зависимости от числа проживающих в доме человек".

Как передает Report, об этом во время выступления в "Социальном часе" сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что при обращении за адресной государственной соцпомощью состав семьи указывается неверно, что становится причиной 25-30% отказов: "Кроме того, АГСП назначается по системе доходов и расходов и, например, если в одном дворе имеется несколько домов и проживающие в одном дворе семьи пользуются общим счетчиком, расходы берутся как единое целое. То есть все проживающие в одном дворе семьи оцениваются для АГСП. Если хотят получать помощь в индивидуальном порядке, счетчики должны быть разделены".