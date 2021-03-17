Министр: В этом году планируем довести количество электронных услуг до 100

Об этом в интервью прессе заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев

За последние два года Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана было запущено примерно по 30 видов электронных услуг и услуг предоставлению электронных справок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр журналистам труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что сегодня в министерстве действуют 61 электронная услуга, из которых 34 проактивные услуги, а также 30 услуг по предоставлению электронных справок: "Только в 2020 году в проактивном режиме было произведено 95 тыс. назначений по видам социального обеспечения, открыто около 190 тыс. лицевых счетов.

В прошлом году на электронные услуги министерства было зарегистрировано 13 млн 62 тыс. 408 обращений. Посредством электронных услуг выдано 535 тыс. 159 справок. Количество обращений на портал "e-social" превысило 41,8 млн. В этом году мы планируем довести количество электронных услуг министерства до 100. А это будет означать, что уже 80 процентов наших услуг будут предоставлять в электронной форме".