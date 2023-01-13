Министр: Указы и распоряжения президента охватывают в целом 1,9 млн граждан

Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым 5 и 13 января, в общей сложности охватывают 1 млн 900 тыс. граждан.

Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым 5 и 13 января, в общей сложности охватывают 1 млн 900 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в интервью AzTV.

Министр отметил, что повышение минимальной заработной платы коснется 700 тыс. граждан и на эти цели из госбюджета выделено 440 млн манатов.

"Повышение минимальной заработной платы распространяется не только на лиц, получающих минимальную зарплату. Ее рост коснется и других граждан", - сказал министр.