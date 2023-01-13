О нас

Министр: Указы и распоряжения президента охватывают в целом 1,9 млн граждан

Министр: Указы и распоряжения президента охватывают в целом 1,9 млн граждан Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым 5 и 13 января, в общей сложности охватывают 1 млн 900 тыс. граждан.
Социальная защита
13 января 2023 г. 13:18
Министр: Указы и распоряжения президента охватывают в целом 1,9 млн граждан

Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым 5 и 13 января, в общей сложности охватывают 1 млн 900 тыс. граждан.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в интервью AzTV.

Министр отметил, что повышение минимальной заработной платы коснется 700 тыс. граждан и на эти цели из госбюджета выделено 440 млн манатов.

"Повышение минимальной заработной платы распространяется не только на лиц, получающих минимальную зарплату. Ее рост коснется и других граждан", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Prezidentin fərman və sərəncamları ümumilikdə 1,9 milyon vətəndaşı əhatə edir"

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi