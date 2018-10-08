Министр: С завтрашнего дня наследники военнослужащих-шехидов могут обращаться к нотариусам для получения единовременной выплаты

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/1a778a48a7194d90620feb07e2ecc40c/a408d141-b4e6-4fd7-bd27-779329711b5d_292.jpg

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "С завтрашнего дня наследники военнослужащих-шехидов могут обращаться к нотариусам для получения единовременной выплаты".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он сказал, что названные лица могут войти в раздел "ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА" на сайте министерства, ввести фамилию, имя и отчество военнослужащего и проверить наличие или отсутствие права на получение единовременной выплаты: "Если в результате поиска появится фраза "У установленного согласно Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики наследника военнослужащего есть право на получение единовременной выплаты", наследник может обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства этого военнослужащего, а если это неизвестно - по месту наследства".

Отметим, что указом главы государства "О дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций", наследникам семей шехидов из указанной категории будет предоставлена единовременная выплата в размере 11.000 манатов.