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Минтруда разрабатывает новую концепцию занятости в стране

Минтруда разрабатывает новую концепцию занятости в стране 10:45
Социальная защита
8 декабря 2021 г. 11:16
Минтруда разрабатывает новую концепцию занятости в стране
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"На будущий год будут приняты меры по поддержке в связи с вступлением молодежи на рынок труда".

Как передает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на Азербайджанском форуме развития карьеры.

По его словам, разница между заработной платой мужчин и женщин начала сокращаться, однако не устранена полностью: "Этот вопрос должен решиться. Охват женщин услугами занятости необходимо увеличить. Наша основная цель – разработка новой концепции занятости в стране. Будет составлен план индивидуальной занятости, значение будет придаваться обеспечению работой безработных. Исполнение этих механизмов уже запущено. Мы нацелены обеспечить работой как минимум половину активно занятых лиц, в этой сфере мы работаем совместно с соответствующими структурами".

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Версия на английском языке Minister reveals main goals for employment of jobless persons
Версия на азербайджанском языке Nazir işsiz şəxslərin işlə təmin olunması ilə bağlı əsas hədəfləri açıqlayıb

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