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Министерство: Увеличится зарплата 1 млн работников и стипендия 130 тыс. студентов

Министерство: Увеличится зарплата 1 млн работников и стипендия 130 тыс. студентов Распоряжение президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения от 16 октября 2021 года позволяет предпринять очередной важный шаг для увеличения соцвыплат. В результате исполнения распоряжения вырастет зарплата
Социальная защита
18 октября 2021 г. 11:49
Министерство: Увеличится зарплата 1 млн работников и стипендия 130 тыс. студентов

Распоряжение президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по защите социального благополучия населения от 16 октября 2021 года позволяет предпринять очередной важный шаг для увеличения соцвыплат. В результате исполнения распоряжения вырастет зарплата большой части работающих по трудовому договору. Также повысится зарплата получающих минимальную заработную плату. Эта реформа охватит около 1 млн работников.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Рост пенсий и социальных пособий позволит увеличить соответствующие социальные выплаты для 450 тыс. человек.

Увеличение стипендий направлено на улучшение благосостояния студентов.  Стипендии будут увеличены примерно у 130 тыс. студентов.

Рост социальных выплат в результате исполнения распоряжения также охватит семьи из категории малоимущего населения.

В целом будут охвачены 1 млн 800 тыс. человек. Распоряжение служит усилению их соцзащиты.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год в связи с увеличением размеров заработных плат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат. Подготовка предложений уже начата, и в ближайшее время работа над ними будет завершена.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "1 milyonadək işçinin maaşı və 130 minədək tələbənin təqaüdü artırılacaq"

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