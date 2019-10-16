Министерство обратилось в Генпрокуратуру в связи с деятельностью ООО

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Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в Генпрокуратуру в связи с ООО "Государственный департамент безопасности и контроля" (Dövlət Nəzarət Təhükəsizlik Departamenti MMC).

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, в последние дни в социальных сетях и некоторых электронный медийных ресурсах распространилась информация о деятельности ООО: "Во время предварительного разбирательства на основе жалобы Службой государственной трудовой инспекции со ссылкой на соответствующие информационные ресурсы министерства налогов и министерства труда и социальной защиты населения было установлено, что данное ООО прошло госрегистрацию под названием Общество с ограниченной ответственностью Dövlət-NTD (VÖEN: 2901049511)". Материалы, собранные по фактам, обнаруженным в ходе разбирательства в связи с обращением, переданы в Генпрокуратуру АР для дачи юридической оценки", - отметил Ф.Талыбов.