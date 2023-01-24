Министерство обратилось к тем, кто забронировал выставленные на онлайн-продажу квартиры

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам, забронировавшим квартиры, выставленные на онлайн-продажу.

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам, забронировавшим квартиры, выставленные на онлайн-продажу.

Как сообщили Report в министерстве, большинство квартир, продажа которых началась на портале ms.sosial.gov.az 23 января в 10:00, уже забронированы.

В Министерстве напомнили гражданам, забронировавших квартиры, что в течение 10 дней с момента бронирования Агентство социальных услуг при министерстве свяжется с каждым покупателем и проинформирует о времени и месте сделки купли-продажи квартиры.

После заключения договора в нотариальном порядке недвижимость переходит в собственность гражданина.

Одну квартиру на портале могут забронировать три человека. В случае если с первым забронировавшим гражданином не будет заключен договор купли-продажи, бронь перейдет следующему в очереди.

Напомним, что накануне Министерство труда и социальной защиты населения приступило к онлайн-продаже квартир в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах. Продажа квартир осуществляется в режиме онлайн через интернет-портал ms.sosial.gov.az и продолжится до 1-го июля.