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Министерство обратилось к тем, кто забронировал выставленные на онлайн-продажу квартиры

Министерство обратилось к тем, кто забронировал выставленные на онлайн-продажу квартиры Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам, забронировавшим квартиры, выставленные на онлайн-продажу.
Социальная защита
24 января 2023 г. 13:36
Министерство обратилось к тем, кто забронировал выставленные на онлайн-продажу квартиры

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к гражданам, забронировавшим квартиры, выставленные на онлайн-продажу.

Как сообщили Report в министерстве, большинство квартир, продажа которых началась на портале ms.sosial.gov.az 23 января в 10:00, уже забронированы.

В Министерстве напомнили гражданам, забронировавших квартиры, что в течение 10 дней с момента бронирования Агентство социальных услуг при министерстве свяжется с каждым покупателем и проинформирует о времени и месте сделки купли-продажи квартиры.

После заключения договора в нотариальном порядке недвижимость переходит в собственность гражданина.

Одну квартиру на портале могут забронировать три человека. В случае если с первым забронировавшим гражданином не будет заключен договор купли-продажи, бронь перейдет следующему в очереди.

Напомним, что накануне Министерство труда и социальной защиты населения приступило к онлайн-продаже квартир в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах. Продажа квартир осуществляется в режиме онлайн через интернет-портал ms.sosial.gov.az и продолжится до 1-го июля.

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