 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство обнародовало дату зачисления трудовых пенсий на счета

    В этом году зачисление трудовых пенсий продолжится в нормальном порядке

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ “По городу Баку трудовые пенсии будут зачислены завтра”.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Эльман Бабаев.

    Он отметил, что поскольку первые дни января приходились на праздничные дни зачисление пенсий по городу Баку было задержано на несколько дней: "Зачисление будет осуществляться с 16 января. В последующем этапе финансирование будет осуществляться в соответствии с графиком, то есть поэтапно по районам и городам. Так, будет реализовано зачисление пенсий по районам вынужденных переселенцев, городам республиканского подчинения, другим районам, военнослужащим и лицам со специальным званием и, в целом, в течении месяца процесс выплаты пенсий будет полностью завершен".

    Представитель министерства добавил, что в Азербайджане система обеспечения надежного финансирования трудовых пенсий позволит в этом году продолжить работу по финансированию трудовых пенсий в нормальном порядке, в соответствии с графиком.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi