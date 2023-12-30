Министерство: Более 1000 жителей на освобожденных территориях обеспечены работой

Вернувшиеся на освобожденные от оккупации территории более 1000 жителей обеспечены работой.

Более 1000 жителей на освобожденных от оккупации территориях обеспечены работой.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В городах Физули и Лачын были организованы ярмарки труда. На ярмарке труда в Физули 20 работодателей предложили жителям 200 вакансий, а в Лачыне - 16 работодателей 200 вакансий.

Организация курсов профессиональной подготовки является одним из основных направлений работы, проводимой в целях трудоустройства жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории. К 2026 году на начальном этапе планируется привлечь к профессиональному обучению по линии министерства 12 тысяч человек. В целом в 2023 году более 1000 бывших вынужденных переселенцев по всей стране были привлечены к курсам профессиональной подготовки.