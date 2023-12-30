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Министерство: Более 1000 жителей на освобожденных территориях обеспечены работой

Министерство: Более 1000 жителей на освобожденных территориях обеспечены работой Вернувшиеся на освобожденные от оккупации территории более 1000 жителей обеспечены работой.
Социальная защита
30 декабря 2023 г. 11:41
Министерство: Более 1000 жителей на освобожденных территориях обеспечены работой

Более 1000 жителей на освобожденных от оккупации территориях обеспечены работой.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В городах Физули и Лачын были организованы ярмарки труда. На ярмарке труда в Физули 20 работодателей предложили жителям 200 вакансий, а в Лачыне - 16 работодателей 200 вакансий.

Организация курсов профессиональной подготовки является одним из основных направлений работы, проводимой в целях трудоустройства жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории. К 2026 году на начальном этапе планируется привлечь к профессиональному обучению по линии министерства 12 тысяч человек. В целом в 2023 году более 1000 бывших вынужденных переселенцев по всей стране были привлечены к курсам профессиональной подготовки.

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Версия на английском языке Over 1,000 residents provided with jobs in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə 1000-dən çox sakinin məşğulluğu təmin edilib

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