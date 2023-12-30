Министерство: Более 1000 жителей на освобожденных территориях обеспечены работой

Более 1000 жителей на освобожденных от оккупации территориях обеспечены работой.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В городах Физули и Лачын были организованы ярмарки труда. На ярмарке труда в Физули 20 работодателей предложили жителям 200 вакансий, а в Лачыне - 16 работодателей 200 вакансий.
Организация курсов профессиональной подготовки является одним из основных направлений работы, проводимой в целях трудоустройства жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории. К 2026 году на начальном этапе планируется привлечь к профессиональному обучению по линии министерства 12 тысяч человек. В целом в 2023 году более 1000 бывших вынужденных переселенцев по всей стране были привлечены к курсам профессиональной подготовки.