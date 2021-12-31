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Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма

Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма В Низаминском районе Баку сдан в пользование новый Центр аутизма, построенный Фондом Гейдара Алиева.
Социальная защита
31 декабря 2021 г. 12:18
Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма

В Низаминском районе Баку сдан в пользование новый Центр аутизма, построенный Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в открытии центра приняли участие Первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра действует с 2013 года. Однако у Центра не было здания для постоянного размещения. Здание Центра, сданное в пользование накануне 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, стало настоящим подарком для детей с расстройствами аутистического спектра.

В Центре созданы необходимые условия для интенсивной терапии детей, страдающих аутизмом, и эффективного проведения ими своего досуга. В здании есть классные и антистрессовые комнаты, кабинеты психолога для родителей и детей, логопеда, спальни, актовый и спортивный залы.

Отметим, что обучение и воспитание детей, нуждающихся в особой заботе, эффективное проведение ими досуга всегда было одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева. Открывающийся сегодня Центр является прекрасным примером этого.

Центр осуществляет деятельность в сфере обучения лиц с расстройствами аутистического спектра необходимому общению и жизненно важным навыкам, работы с семьями для подготовки этих лиц к самостоятельной жизни, реализации просветительских проектов в сфере аутизма. О лицах в возрасте до 23 лет в Центре заботятся специалисты, прошедшие соответствующее обучение. На территории Центра проложена велосипедная дорожка, установлены скамейки, созданы спортивная и игровая площадки.

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева регулярно навещают детей, нуждающихся в особой заботе, всегда держат в центре внимания вопросы их образования, а также решение их повседневных проблем. Деятельность Фонда в этой сфере преследует цель усиления социальной защиты людей, нуждающихся в особой заботе, улучшения условий их жизни, решения образовательных проблем.

После ознакомления со зданием Первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с детьми с расстройствами аутистического спектра.

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Версия на английском языке ФотоMehriban Aliyeva views conditions created at Autism Center
Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyeva yeni inşa edilən Autizm Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olub

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