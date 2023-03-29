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Майкл: В рамках программы AZTAF работаем над проблемой гендерного неравенства

Майкл: В рамках программы AZTAF работаем над проблемой гендерного неравенства Всемирный банк в рамках программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) работает над гендерным разрывом на рынке труда.
Социальная защита
29 марта 2023 г. 15:35
Майкл: В рамках программы AZTAF работаем над проблемой гендерного неравенства

Всемирный банк в рамках программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF) работает над гендерным разрывом на рынке труда.

Об этом Report заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл.

По ее словам, одним из направлений деятельности AZTAF является побудить женщин рассмотреть возможность работать в тех сферах, где обычно доминируют мужчины.

"Некоторые отрасли, где доминируют мужчины, высоко оплачиваются, и у женщин не всегда бывает доступ к ним, поэтому мы наблюдаем гендерный разрыв", - сказала она.

С.Майкл рассказала, что для решения этой проблемы необходимо вести разъяснительные работы в университетах и даже в средних школах.

"В частности, это привлечение большего числа молодых женщин, заинтересованных в областях, которые считаются обычно мужскими [инженерия, математика, технология] к информированию, чтобы девочки не чувствовали, что они не принадлежат к какой-то сфере", - подчеркнула глава представительства ВБ.

По мнению Майкл, этому может способствовать и поддержка коммуникаций с промышленными предприятиями, а также структурирование их работы для привлечения большего числа талантливых женщин.

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