КС: Сумма компенсации должна быть определена в соответствии с рыночной стоимостью

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось открытое судебное заседание очередного Пленума Конституционного суда.

Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено конституционное дело на основе обращения Бакинского апелляционного суда по комментированию статьи 228.2 Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики в соответствии со статьями 53, 149.2.3 и 218 Гражданско-процессуального Кодекса Азербайджанской Республики.

Пленум Конституционного суда заслушал доклад судьи по делу Д.Гараджаева, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалистов, отзыв эксперта, и принял решение, рассмотрев и обсудив материалы дела.

В решении отмечается, что сумма компенсации для прекращения права пользования жилой площадью, предусмотренная в статье 228.2 Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики, не входит в предмет иска.

Независимо от того, указана сумма компенсации в исковом заявлении при рассмотрении таких дел судом первой инстанции или не указана, сумма компенсации должна быть определена в соответствии с рыночной стоимостью.

Обеспечивая иск о наложении запрета на право пользования путем выдачи компенсации в соответствии с рыночной стоимостью, суд должен учитывать согласие собственника на выплату данной суммы.

Решение вступает в силу со дня опубликования, окончательно, не может быть ликвидировано, изменено или официально прокомментировано каким-либо органом или лицом.