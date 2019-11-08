Контроль за квотой на трудоустройство определенных категорий лиц будет осуществляться в электронном порядке посредством подсистемы "Занятость", созданной министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, согласно действующему законодательству, прием на работу лиц, нуждающихся в особой опеке и заботе, в частности инвалидов, осуществляется на основе квоты: "Эта квота определена в объеме 5% от общего количества рабочих мест на предприятиях. Определяется перечень предприятий, относящихся к данной квоте, и на основе квоты ведется прием на работу лиц указанной категории. Работа в этом направлении ведется, серьезных проблем не наблюдается" .