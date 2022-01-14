Конфедерация профсоюзов Турции перечислила средства в помощь семьям шехидов

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА), депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалыев встретился с находящимся с визитом в стране председателем Конфедерации профсоюзов Турции (HAK-İŞ) Махмутом Арсланом и генеральным секретарем организации Эдой

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА), депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалыев встретился с находящимся с визитом в стране председателем Конфедерации профсоюзов Турции (HAK-İŞ) Махмутом Арсланом и генеральным секретарем организации Эдой Гюнер.

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью КПА, на встрече были обсуждены существующие между Азербайджаном и Турцией братские отношения, а также связи между двумя структурами, дальнейшее укрепление сотрудничества и будущие перспективы.

Председатель HAK-İŞ Махмут Арслан сообщил, что возглавляемая им конфедерация перечислила на счет КПА 25 тыс. долларов США для оказания материальной поддержки семьям шехидов, а также восстановление Восточного Зангезура и Карабаха.

С.Мохбалыев выразил турецким коллегам признательность за оказанную помощь.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.