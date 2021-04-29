Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям

"В новом проекте по критериям установления инвалидности предусматривается ряд нововведений".

"В новом проекте по критериям установления инвалидности предусматривается ряд новшеств".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев на слушаниях в комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Он сказал, что инвалидность не будет оцениваться в узких рамках по трем категориям, а в более широком спектре - в процентном диапазоне.

С.Бабаев также коснулся предложений, которые будут внесены с целью приведения существующих нормативно-правовых актов в соответствие с этим проектом.