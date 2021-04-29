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Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям

Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям "В новом проекте по критериям установления инвалидности предусматривается ряд нововведений".
Социальная защита
29 апреля 2021 г. 19:28
Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям

"В новом проекте по критериям установления инвалидности предусматривается ряд новшеств".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев на слушаниях в комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Он сказал, что инвалидность не будет оцениваться в узких рамках по трем категориям, а в более широком спектре - в процентном диапазоне.

С.Бабаев также коснулся предложений, которые будут внесены с целью приведения существующих нормативно-правовых актов в соответствие с этим проектом.

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