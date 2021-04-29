Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям

"В новом проекте по критериям установления инвалидности предусматривается ряд новшеств".
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев на слушаниях в комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса.
Он сказал, что инвалидность не будет оцениваться в узких рамках по трем категориям, а в более широком спектре - в процентном диапазоне.
С.Бабаев также коснулся предложений, которые будут внесены с целью приведения существующих нормативно-правовых актов в соответствие с этим проектом.