Пенитенциарная служба: Информация о состоянии здоровья Лейлы Юнусовой необоснованна

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В последнее время в СМИ распространяются не соответствующие действительности материалы в связи со здоровьем обвиняемой Лейлы Юнусовой, которая содержится в Бакинском следственном изоляторе. Некоторые европейские структуры выразили обеспокоенность в связи с этим.

Как сообщает Report, Пенитенциарная служба министерства юстиции неоднократно пыталась провести медицинское обследование Лейлы Юнусовой, однако она под различными предлогами уклонялась от медицинского обследования.

Правительство Азербайджана, руководствуясь принципами гуманизма, в целях положить конец распространяемым слухам о здоровье Лейлы Юнусовой, дало согласие на её обследование заведующим отделением известной германской клиники Charite профессором Др. Кристианом Виттом, для этого были созданы все условия.

29 декабря 2014 года в Республиканском диагностическом центре с участием Кристиана Витта и высококвалифицированных азербайджанских врачей различной специализации - профессоров Мурада Мамедова, Герая Герайбейли, Рауфа Агаева и доктора медицинских наук Ровшана Гасанова было проведено полное обследование Лейлы Юнусовой, в частности, проведены лабораторный анализ крови, обследование брюшной полости, малых тазовых органов и щитовидной железы, допплерное ультразвуковое обследование сонных артерий, вертебральных артерий и артерий нижних конечностей, компьютерная томография органов грудной клетки, черепно-мозговой и полной брюшной полости, ЭКГ, ЭХО-кг, эхография сердца, проведена консультация офтальмолога, невропатолога и онколога.

В результате обследования международной группой врачей составлен протокол, документированы результаты, проведены видеосъемки процесса обследования. Подписав протокол, Кристиан Витт подтвердил, что все медицинские обследования были проведены с его участием и с применением новых диагностических методов в соответствии с диагностическими и этическими стандартами, принятыми на международном уровне.

Результаты проведенных обследований показали, что жизни и здоровью Лейлы Юнусовой ничего не грозит, что распространенная информация о тяжелом состоянии ее здоровья – не что иное, как слухи.