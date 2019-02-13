Президент Ильхам Алиев: "Семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны предоставлено более 6500 квартир"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ «В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Я неоднократно высказывал свое мнение об этом, и предпринятые нами шаги подтверждают сказанное мною. С ростом наших возможностей мы стараемся улучшить уровень жизни, в первую очередь, людей, которые сегодня все еще живут в тяжелом положении, сложных условиях.»

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли высказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 февраля в обширном интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву.

Глава государства отметил, что в последние годы в этом направлении была проделана огромная работа: «Обратите внимание, построено более 100 городков для переселенцев. То есть, я не знаю в какой еще стране можно увидеть такое. Мне известно, что международные организации, занимающиеся данным вопросом, всегда приводят Азербайджан как пример. Семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны предоставлено более 6500 квартир. Я не слышал, в какой еще стране людям этой категории оказывают такую поддержку. Наследникам шехидов предоставлена единовременная материальная помощь в размере 11 тысяч манатов. Это – подход, также не имеющий аналога в мировой практике. То есть, все это демонстрирует наше намерение, нашу политику. Показывает, что в центре нашей политики находятся гражданин Азербайджана, его интересы, благосостояние. В то же время, как вы сказали, этот подход является составной частью более широкого подхода – отношений между государством и гражданином. Считаю, что эти отношения построены в Азербайджане на здоровой основе. Сегодня гражданин знает, что если государство будет сильным, то его жизнь будет безопасной, без рисков, спокойной, а материальное благосостояние с каждым годом будет расти.

В то же время граждане Азербайджана прекрасно знают, что пока мы живем в первые годы нашей независимости. Нашей независимости всего 27 лет. Поэтому каждый гражданин своей работой, своим трудом, преданностью государству должен укреплять государственную независимость. Считаю, что Азербайджан и в этой области является образцовой страной, потому что чувства патриотизма, привязанность к государственности в Азербайджане находятся на высоком уровне. Поэтому гражданин выполняет и должен выполнять свой долг перед государством. Вместе с тем, и государство всегда должно находиться рядом с гражданином. То есть, таковы наши принципы, и государство должно быть рядом с гражданами, находящимися в самом тяжелом положении. Приведенные мною примеры являются наглядным доказательством этого.

Во все тяжелые моменты государство находится рядом с гражданами. Когда происходит стихийное бедствие, государство находится рядом с гражданами. Недавно в Шамахе произошло землетрясение. В первую очередь, государственные структуры по моему поручению оказывают и будут оказывать поддержку. До этого в северо-западном регионе произошло еще более сильное землетрясение. Случилось наводнение, тысячи жителей остались без крова. Что происходит в таких случаях в развитых странах? Гражданин, застраховавший свой дом, после длительного процесса получает деньги у страховой компании, - если сможет получить, - и на эти деньги строит себе новый дом. То есть, гражданин месяцами, а может, и годами не может решить свою бытовую проблему. А что происходит в Азербайджане?! Немедленно мобилизуются все государственные структуры, государство выделяет финансовые средства, и гражданам, лишившимся крова, по линии государства строится дом. В какой еще стране встречается такое?! Говоря об этом, я не хвастаюсь, просто хочу сказать правду.

Отношения между государством и гражданами построены на здоровой основе. Граждане Азербайджана знают, что в самый тяжелый момент Азербайджанское государство будет с ними. Государство же абсолютно уверено в том, что граждане всегда будут поддерживать государство».