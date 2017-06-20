Госструктуры, расположенные в Доме правительства, не будут работать неделю

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет в Баку, расположенные в Доме правительства государственные структуры не будут работать неделю.

Как сообщает Report, сотрудники министерств, комитетов и других государственных учреждений, осуществляющих деятельность в этом здании, будут отправлены в недельный отпуск.

Отпуск работников продлится с 21 по 28 июня. За это время вход в Дом правительства будет запрещен. Сотрудникам государственных структур поручено не приходить на работу с завтрашнего дня. С 29 июня работа в Доме правительства будет возобновлена.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 23-25 июня. Дом правительства находится в основной зоне проведения гонок. Гран-при стартует от Дома правительства.

Напомним, что в Доме правительства располагаются министерства Энергетики, Экономики, Сельского хозяйства, Культуры и туризма, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен), Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и другие структуры.