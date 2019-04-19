Госкомитет отреагировал на новость Report, незаконное строительство приостановлено - ОБНОВЛЕНО

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Связавшийсь с Report по данному вопросу, заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата ИВ Хатаинского района Панах Иманов сообщил, что проводимое на территории строительство незаконное. Завотделом также отметил, что строительные работы на территории приостановлены.

*** 18:36

Госкомитет по градостроительству и архитектуре отреагировал на новость Report под заголовком "Жильцы недовольны строительством здания около ИВ Хатаинского района, началось разбирательство".

Как сообщили Report в Госкомитете, после проведения разбирательств в связи с проведением строительных работ на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку (вблизи Исполнительной власти Хатаинского района) выяснилось, что строительство незаконное.

Сообщается, что Госкомитет не выдавал никакого разрешения на строительство жилого здания на данной территории. Было отмечено, что заявление ИВ Хатаинского района, что строительство ведется на основании разрешения Госкомитета по градостроительству и архитектуре, не соответствует действительности: "В связи с этой стройкой было обращено в Госкомитет. Однако после рассмотрения обращения, на строительство не было дано разрешение. В связи с этим было проведено разбирательство и установлено, что строительство незаконное. Еще раз повторяем, что Госкомитет не давал никакого разрешения на проведение строительных работ на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку (вблизи Исполнительной власти Хатаинского района). Строительство на данной территории будет приостановлено".

Отметим, что проводимые строительные работы на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку вызвали серьезное недовольство проживающих на данной территории граждан. Группа жалобщиков утверждает, что строительные работы проводятся незаконно. По словам жалобщиков, строительство, ведущееся около трех 16-этажных зданий (ул.Сулеймана Везирова 17a, 17b və 17c) угрожает их жилым зданиям.

Заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата ИВ Хатаинского района Панах Иманов сообщил Report, что строительные работы на указанной территории ведутся на основе разрешения Госкомитета по градостроительству и архитектуре. Завотделом отметил, что Госкомитет принял решение о законности проводимых на территории строительных работ. Он заявил, что все документы в порядке, а строительные работы проводятся строительной компанией ООО AZENN Group.