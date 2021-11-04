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Госфонд: Ряд пособий с ноября выплачивается через "Азерпочту"

Госфонд: Ряд пособий с ноября выплачивается через "Азерпочту" Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратился к гражданам, получающим единовременную социальную выплату.
Социальная защита
4 ноября 2021 г. 10:45
Госфонд: Ряд пособий с ноября выплачивается через Азерпочту

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратился к гражданам, получающим единовременную социальную выплату.

Как сообщили Report в Фонде, с 1 ноября единовременные социальные выплаты, пособие на погребение, пособие на рождение ребенка, пособие лицам, освобожденным от наказания и нуждающимся в социальной адаптации, и ежегодное пособие на лечение пострадавшим в результате радиационной аварии гражданам выплачиваются через "Азерпочту".

Граждане могут получить эти средства в любом отделении, филиале и пункте "Азерпочты".

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