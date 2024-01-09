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В 2023 году по программе самозанятости трудоустроены 312 бывших заключенных

В 2023 году по программе самозанятости трудоустроены 312 бывших заключенных В 2023 году в Азербайджане в рамках программы самозанятости трудоустроены 312 человек, освобожденных из исправительных учреждений.
Социальная защита
9 января 2024 г. 13:01
В 2023 году по программе самозанятости трудоустроены 312 бывших заключенных

В 2023 году в Азербайджане в рамках программы самозанятости трудоустроены 312 человек, освобожденных из исправительных учреждений.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что в обществе существуют стереотипы в отношении этой категории граждан: "Мы пытаемся устранить эти стереотипы, сотрудничаем с Пенитенциарной службой по вопросам трудоустройства граждан, отбывающих срок либо освобожденных из заключения. Цель - ускорить их интеграцию в общество".

Аббасбейли отметил, что освобожденные из исправительных учреждений люди в основном заняты на общественных работах, в строительном секторе и в сферах, где больше требуется ручной труд.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il həbsdən azad olunan 312 nəfər işlə təmin edilib

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