В 2023 году по программе самозанятости трудоустроены 312 бывших заключенных

В 2023 году в Азербайджане в рамках программы самозанятости трудоустроены 312 человек, освобожденных из исправительных учреждений.

В 2023 году в Азербайджане в рамках программы самозанятости трудоустроены 312 человек, освобожденных из исправительных учреждений.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что в обществе существуют стереотипы в отношении этой категории граждан: "Мы пытаемся устранить эти стереотипы, сотрудничаем с Пенитенциарной службой по вопросам трудоустройства граждан, отбывающих срок либо освобожденных из заключения. Цель - ускорить их интеграцию в общество".

Аббасбейли отметил, что освобожденные из исправительных учреждений люди в основном заняты на общественных работах, в строительном секторе и в сферах, где больше требуется ручной труд.