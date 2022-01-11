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ГФСЗ: Трудовые пенсии пересчитаны и повышены у 1200 человек

ГФСЗ: Трудовые пенсии пересчитаны и повышены у 1200 человек В настоящее время рассматривается 300 обращений, связанных с перерасчетом пенсий в связи с потерей главы семьи.
Социальная защита
11 января 2022 г. 12:24
ГФСЗ: Трудовые пенсии пересчитаны и повышены у 1200 человек

В настоящее время рассматривается 300 обращений, связанных с перерасчетом пенсий в связи с потерей главы семьи.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центрального филиала по назначению на особых условиях Государственного фонда социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) Шахин Алиев.

По его словам, все обращения рассматриваются: "Иногда бывают задержки, основная причина которых - отсутствие необходимой информации в пенсионном деле за определенный период. Бывает, что речь идет даже о необходимости приостановки пенсионных выплат, а не об их увеличении".

Сотрудник фонда сообщил, что трудовые пенсии 1200 человек, потерявших глав семей с марта 2020 года, были пересчитаны: "Общая сумма выплаченных им ежемесячных пенсий составляла 458 000 манатов. Однако в результате перерасчета эта цифра выросла до 940 тысяч. Наша ежемесячная финансовая нагрузка составляет 482 тысячи. Пособие пенсионера увеличилось в среднем с 390 до 800 манатов. Это означает прямое увеличение на 105%. За прошедший период этим лицам было выделено более 15 млн манатов. Эти средства выплачиваются в соответствии с требованиями законодательства путем надбавок к их повышенным пенсиям".

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Версия на азербайджанском языке DSMF: “1200 nəfərin əmək pensiyası yenidən hesablanıb və artırılıb”

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