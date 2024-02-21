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Топонимы в именах, которыми называли детей в прошлом году - Оман, Марсель, Йемен, Афина...

Топонимы в именах, которыми называли детей в прошлом году - Оман, Марсель, Йемен, Афина... В Азербайджане в прошлом году некоторых детей назвали в честь географических объектов.
Социальная защита
21 февраля 2024 г. 12:25
Топонимы в именах, которыми называли детей в прошлом году - Оман, Марсель, Йемен, Афина...

В Азербайджане в прошлом году некоторых детей назвали в честь географических объектов.

По информации Report, в прошлом году 764 детям дано имя Медина, 263 - София, 23 - Афина, 16 - Тебриз, 14 - Рияд, 7 - Кавказ, 5 - Тегеран, 3 - Урал, 2 - Йемен, еще 2 - Товуз.

Помимо этого, по одному ребенку получили имена Венера, Лянкяран, Милан, Рома (Рим), Оман и Марсель.

В прошлом году 263 ребенка названы Гюнеш (в переводе означает - Солнце).

Среди данных детям имен были также связанные с явлениями природы: 465 детей получили имя Ягмур (Дождь), 124 – Рюзгяр (Ветер), 9 – Булуд (Облако), 7 – Туфан (Буря), 5 – Долунай (Полнолуние) и 1 – Думан (Туман).

В 2023 году мальчиков чаще всего называли Угуром, а девочек – Захрой.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il uşaqlara verilən coğrafi adlar - Oman, Marsel, Yəmən, Afina...

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