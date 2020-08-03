Фонд Гейдара Алиева передал праздничные паи более 100 тыс. малообеспеченных семей

Семьям были переданы подготовленные и упакованные в специальных пунктах по разделке мяса праздничные паи и продукты

Завершилась раздача по поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям праздничных паев и различного продовольствия по случаю Гурбан-байрамы.

Как сообщает Report, акция охватила более 100 тысяч малообеспеченных семей по республике.

Представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева и Министерства труда и социальной защиты населения, навестив малообеспеченные семьи, поздравили их с праздником. Семьям были переданы подготовленные и упакованные в специальных пунктах по разделке мяса праздничные паи и продукты.

Отметим, что по поручению Мехрибан Алиевой и в предыдущие периоды в связи с различными праздниками, знаменательными днями осуществлялись проекты в поддержку уязвимых групп населения, тысяч малообеспеченных семей.

Эти акции направлены на оказание социальной поддержки лицам, нуждающимся в особой заботе, на то, чтобы вместе с ними отмечать различные праздники и знаменательные дни.