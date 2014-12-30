Фонд Гейдара Алиева организовал детский праздник в честь Дня солидарности азербайджанцев и Нового Года

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Новогоднего праздника устроил во дворце "Бута" традиционные праздничные торжества для детей.

В мероприятии, проведенном 30 декабря, приняли участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На праздничные торжества были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей шехидов, беженцев и вынужденных переселенцев, а также отличившиеся в учебе школьники. Дети приехали во дворец "Бута" на специально выделенных для этого мероприятия автобусах.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, повествующего о встречах великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с детьми, об их внимании и заботе о молодом поколении.

Участникам торжества была представлена программа, подготовленная в новом оформлении. Эта программа и сооруженные для малышей декорации, создающие поистине праздничную атмосферу, еще больше подняли настроение ребят. Радость детей, танцевавших, исполнявших песни, демонстрировавших свои умения, восхищавшихся чудесам в украшенном зале, не знало границ, так как именно им был адресован организованный Фондом Гейдара Алиева праздник, интересные выступления известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов. Улыбки ребят на праздничном торжестве стали самой высокой оценкой деятельности Фонда Гейдара Алиева, подарившего им это настроение.

Как всегда, малыши и на этот раз собрались вокруг Мехрибан Алиевой – их самого большого покровителя. Первая леди Азербайджана разделила с детьми их радость, искренне побеседовала с ними.

В музыкальной композиции, подготовленной для праздничного торжества, наряду с профессиональными мастерами искусств, с интересной программой выступили также детские коллективы. Персонажи, сыгравшие героев любимых мультипликационных фильмов малышей, создали прекрасное настроение у участников торжества. Сценки, быстрые, ритмичные песни, танцы еще больше разнообразили праздничное мероприятие.

Во дворце, напоминавшем зимнюю сказку, ребята веселились в окружении любимых героев.

Акции, осуществляемые по инициативе Фонда Гейдара Алиева, в первую очередь, преследуют цель оказания помощи детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, содействия малышам, страдающим диабетом и талассемией, капитальные реконструкции детских домов и школ-интернатов в республике, строительства зданий новых школ.

В своем выступлении на праздничном торжестве первая леди Азербайджана Мехрибан АЛИЕВА сказала:

- Уважаемые родители, уважаемые учителя, дорогие ребята!

Каждый год по традиции накануне Нового года мы вместе провожаем старый год и вместе отмечаем Новогодний праздник. Наша страна успешно провожает 2014 год. В Азербайджане продолжаются работы по созиданию, развитию. Сегодня каждый из нас гордится тем, что живет в независимом, свободном, сильном Азербайджане. В 2014 году в различных уголках мира имели место кризисы, противостояния, столкновения. У нас же – в Азербайджане каждый человек жил в условиях мира, спокойствия, безопасности. Мы гордимся тем, что наша страна Азербайджан уже 23 года является независимой. Мы вносим свой вклад в укрепление нашей независимости.

Самое большое наше желание, конечно, заключается в том, чтобы видеть наших детей, молодежь грамотными, образованными и здоровыми. Для этого наши дети сегодня, конечно, должны хорошо учиться, поскольку будущее каждого молодого человека, ребенка зависит от его образования, грамотности, знаний. Будущее, завтрашний день нашей страны обеспечите вы – сегодняшняя молодежь, нынешние дети. Поэтому сегодня самая главная ваша обязанность заключается в получении хорошего образования. Для того чтобы отвечать на вызовы современного мира, вы должны быть всесторонне грамотными и обладать знаниями. Вы должны любить вашу Родину, получать воспитание в духе патриотизма, а также быть открытыми для всего мира.

Я очень рада, что сегодня у вас такое замечательное настроение, что вы веселитесь, поете, танцуете. Очень рада, что мы вместе проводим все наши праздники. Вы знаете, что Фонд Гейдара Алиева постоянно прилагает усилия для подготовки мероприятий, связанных с эффективной организацией вашего досуга. С первого дня Фонд Гейдара Алиева, - а Фонд Гейдара Алиева функционирует уже десять лет, – уделяет большое внимание здоровью и образованию наших детей.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новогодним праздником, желаю вам счастья, а нашей стране - процветания.

Большое спасибо, еще раз поздравляю вас.

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Таким образом, этот праздник, ставший частью многогранной деятельности, осуществляемой Фондом Гейдара Алиева, порадовал сотни детей.

По окончании торжества каждому участнику были вручены праздничные подарки, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.

А зимняя сказка, подаренная Фондом малышам, оставила неизгладимый след в памяти ребят. В праздничном торжестве, продолжавшемся три дня, приняли участие более двух тысяч детей и школьников.