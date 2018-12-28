Фонд Гейдара Алиева организовал для детей традиционное праздничное веселье

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 28 декабря, накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника, Фонд Гейдара Алиева организовал традиционное веселье для детей. В праздничном веселье, ежегодно проводимом по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, участвуют воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, дети и подростки, нуждающиеся в особой заботе, а также дети из семей шехидов.

Как передает Report, в праздничном веселье ребят приняли участие Первый вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На место проведения веселья детей, как всегда, доставили выделенные для них автобусы. Украшенный с большим вкусом зал был оформлен по-праздничному, в дизайне, напоминающем мир сказок.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, повествующего о встречах великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с детьми, их внимании и заботе о молодом поколении.

На торжестве детям, как и каждый год, была показана инсценированная сказочная и музыкально-развлекательная программа.

Установленные во дворце «Бута» декорации создавали поистине праздничное настроение, особую атмосферу. Радости детей, которые танцевали, пели, демонстрировали свои способности, не было границ. Ведь организованный Фондом Гейдара Алиева праздник и интересные выступления героев любимых сказок и мультфильмов были адресованы именно им. Радость детей на праздничном торжестве, улыбки на их лицах стали самой высокой оценкой деятельности Фонда, подарившего им это прекрасное настроение.

Как и каждый год, дети собрались вокруг своего самого большого покровителя – Мехрибан Алиевой. Первый вице-президент Азербайджана разделила с ребятами их радость, тепло побеседовала с ними.

В сказочном и музыкально-развлекательном представлении участвовали около 500 человек - воспитанники детских домов, занимающиеся творчеством дети и подростки, а также популярные звезды азербайджанской эстрады. Персонажи любимых мультфильмов были с восторгом встречены участниками веселья. Сценки, веселые песни, быстрые ритмичные танцы еще более разнообразили праздничное мероприятие.

Будущее Азербайджана будет в руках этих детей – молодежи завтрашнего дня. Забота о детях в нашей стране является одним из приоритетных направлений политики Азербайджанского государства. Воспитанию здорового молодого поколения уделяется постоянное внимание как важной задаче государства и общества, оно окружено особой любовью и заботой. Азербайджанское государство создало все условия для того, чтобы дети росли достойными гражданами, заняли здоровую позицию в обществе.

Основа детской политики в Азербайджане была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Созданные великим лидером и оставленные им в наследство грядущим поколениям традиции успешно продолжаются. Предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым шаги в области защиты прав ребенка играют важную роль в судьбе наших детей. В Азербайджане, идущем в последние годы по пути динамичного экономического развития, открылись новые медицинские учреждения, учебные заведения, спортивно-оздоровительные комплексы. Подавляющее большинство их сегодня находится непосредственно в распоряжении детей.

Работа, проводимая Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, также гарантирует долгую жизнь этим традициям. В Азербайджане принимаются меры по обеспечению прав ребенка, выявлению их талантов. Фонд Гейдара Алиева реализует в Азербайджане важные проекты, связанные с детьми. Деятельность фонда направлена на то, чтобы, являясь примером высокой заботы о детях, мобилизовать на это весь потенциал общества. Все это делается для всестороннего развития наших детей, обеспечения их услугами образования, здравоохранения, отвечающими требованиям современных международных стандартов. Различные проекты, реализуемые фондом в этом направлении, служат сохранению и дальнейшему развитию нашего генофонда – детей, являющихся самым ценным национальным достоянием Азербайджана.

Возглавляемый Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание решению проблем детей, лишенных родительского попечения. Именно на эти благородные ценности опирается 14-летняя многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева, который, являясь высшим адресом благородства, милосердия и доброты, успешно реализовал в короткий срок ряд стратегических проектов, отвечающих общенародным интересам.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на праздничном веселье.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

- Дорогие дети, уважаемые учителя, уважаемые родители.

Вот уже около 15 лет мы вместе провожаем уходящий год, прощаемся с ним и встречаем новый год.

2018 год был очень знаменательным для нашей страны. Сто лет назад азербайджанский народ создал Азербайджанскую Демократическую Республику, являющуюся первой демократической республикой мусульманского мира. В этом – 2018 году мы на самом высоком уровне отметили 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики как в нашей стране, так и в ряде зарубежных государств.

Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Однако за этот короткий срок были предприняты очень важные для нашей страны, нашего народа шаги, приняты решения. Приступил к деятельности первый многопартийный парламент, был учрежден флаг нашей страны, стала функционировать первая светская школа для девушек, создана азербайджанская армия. В этом году мы также отметили 100-летие Азербайджанской армии. Грандиозный парад, проведенный по этому случаю на главной площади нашей страны, еще раз продемонстрировал, что азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира, способна и готова выполнить любую задачу. В этом году мы также вместе отметили 100-летие освобождения Баку.

Проведение на высоком уровне всех этих событий, занимающих славное место в истории нашей страны, свидетельствует о том, что независимый Азербайджан сегодня очень успешно развивается. Сегодня Азербайджан является сильной, могущественной страной. Азербайджан занял достойное место на карте мира. Азербайджан является государством, говорящим свое слово, отстаивающим свои интересы. Мы верим, что вы – сегодняшние дети, сегодняшняя молодежь внесете в будущем вклад в развитие Азербайджана, укрепление независимости нашей страны.

Если взглянуть на уходящий 2018 год, то можно увидеть, что развитие нашей страны продолжается высокими темпами. В нынешнем году был реализован ряд очень важных проектов, дан старт новым реформам. В отчете Всемирного банка Азербайджан включен в число 10 реформаторских государств. В этом году мы отметили сдачу в эксплуатацию проекта «Южный газовый коридор», играющего важную роль в защите энергетической безопасности и нашей страны, и региона, и Европы, и его составной части – трубопровода TANAP. В этом году также был выведен на орбиту очередной телекоммуникационный спутник Azerspace-2.

Что касается социальной сферы, то должна сказать, что Азербайджанское государство проводит социально ориентированную политику. Решение проблем, имеющихся в социальной сфере, постоянно находится в центре внимания Азербайджанского государства и правительства Азербайджана. За последние два года более 5000 семей вынужденных переселенцев и беженцев были временно обеспечены новыми домами, новыми квартирами. Продолжаются строительство, ремонт или реконструкция школ, детских садов, возведение новых олимпийских спортивных комплексов. Видя все эти успехи, проделанную работу, завоеванные достижения, мы вдохновляемся на еще более плодотворный труд, готовы еще более эффективно служить народу.

Дорогие дети, вы должны знать, что жить в такой стране, как Азербайджан, это – счастье. Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность. Вся проводимая работа, предпринимаемые шаги нужны для вашего счастья в будущем. Наша основная цель - видеть вас в будущем морально и физически здоровыми, сильными, грамотными, достойными гражданами Азербайджана.

Дорогие дети, дорогие родители, друзья. Надеюсь, что 2018 год был для вас успешным и запомнится вам приятными мгновениями. Передаю всем детям, каждому ребенку нашей страны свою безграничную любовь. Дорогие учителя, выражаю всем вам глубокую признательность. Выражаю глубокую признательность нашим талантливым мастерам искусств, ежегодно поддерживающим Фонд Гейдара Алиева, участвующим в этом торжестве в Buta Palace и создающим эту праздничную атмосферу.

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья, а азербайджанскому народу – мира и благополучия. Да хранит Всевышний Азербайджан! Пусть небо над Азербайджаном всегда будет открытым, мирным и ясным! Поздравляю вас. Большое спасибо.

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Таким образом, праздничное веселье, являющееся частью многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева, порадовало сотни детей. В завершение торжества детям были вручены праздничные подарки Фонда Гейдара Алиева, в том числе книги, изданные для детей Бакинским книжным центром накануне Нового года.

Нынешнее праздничное веселье, подаренное детям Фондом Гейдара Алиева, оставило неизгладимый след в их памяти.