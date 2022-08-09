Еще 700 инвалидам Первой Карабахской войны назначена единовременная выплата

Еще 700 инвалидам Первой Карабахской войны, информация о которых занесена в электронную систему, в проактивной форме назначена единовременная выплата.

Еще 700 инвалидам Первой Карабахской войны, информация о которых занесена в электронную систему, в проактивной форме назначена единовременная выплата.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сумма была перечислена на банковские счета этих лиц, в связи с чем им отправлено сообщение.