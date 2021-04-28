Документ по определению инвалидности будет направлен в Милли Меджлис

Критерии уже полностью подготовлены и обсуждены с правительственными учреждениями

"Проводится серьезная работа по определению инвалидности по лучшим критериям, приведению к соответствию выплат, организации их оценки. Критерии уже полностью подготовлены и обсуждены с правительственными учреждениями".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в настоящее время документ находится на стадии отправки в Милли Меджлис: "Мы верим, что критерии будут приняты на весенней сессии парламента и вступят в силу с 1 января 2022 года. В этот период, снова активно сотрудничая со Всемирной Организацией Здравоохранения, к тренингам будут привлечены сотрудники как Минздрава, так и TƏBIB. Потому что новые критерии требуют нового подхода".