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Документ по определению инвалидности будет направлен в Милли Меджлис

Документ по определению инвалидности будет направлен в Милли Меджлис Критерии уже полностью подготовлены и обсуждены с правительственными учреждениями
Социальная защита
28 апреля 2021 г. 13:31
Документ по определению инвалидности будет направлен в Милли Меджлис
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"Проводится серьезная работа по определению инвалидности по лучшим критериям, приведению к соответствию выплат, организации их оценки. Критерии уже полностью подготовлены и обсуждены с правительственными учреждениями".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в настоящее время документ находится на стадии отправки в Милли Меджлис: "Мы верим, что критерии будут приняты на весенней сессии парламента и вступят в силу с 1 января 2022 года. В этот период, снова активно сотрудничая со Всемирной Организацией Здравоохранения, к тренингам будут привлечены сотрудники как Минздрава, так и TƏBIB. Потому что новые критерии требуют нового подхода".

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Версия на азербайджанском языке Əlillik dərəcələrinin təyinatı ilə bağlı sənəd parlamentə göndəriləcək

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