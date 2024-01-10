Доходы ГФСЗ увеличились на 16,6%

В прошлом году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) составили 6667,2 млн манатов. Это на 16,6% больше, чем годом ранее.

В прошлом году доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) составили 6667,2 млн манатов. Это на 16,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report , об этом заявил председатель Госфонда Гималай Мамишов на мероприятии, посвященном итогам 2023 года.

По его словам, поступления по обязательному государственному соцстрахованию в прошлом году возросли на 13% или 613 млн манатов и составили 5 млрд 197 млн манатов.

Г.Мамишов подчеркнул, что в прошлом году расходы фонда увеличились на 16% или 829 млн манатов и составили 6 млрд 81 млн манатов.

Выплаты населению составили 5 млрд 888 млн манатов, что на 16% или 805 млн манатов больше по сравнению с 2022 годом.