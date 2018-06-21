Для живущих в Сумгайыте в тяжелых условиях вынужденных переселенцев строится жилой комплекс

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Судьба лиц, изгнанных с родных земель в результате военной агрессии Армении на Азербайджанскую Республику, вопрос улучшения их условий жизни и обеспечения социальной защиты постоянно находится в центре внимания государства.

Об этом Report заявили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что в связи с исполнением пункта 1.7 "Дополнений", внесенных распоряжением №1346 от 21 февраля 2011 года в "Госпрограмму по улучшению условий жизни и увеличению занятости беженцев и вынужденных переселенцев", утвержденную распоряжением президента Азербайджана №298 от 1 июля 2004 года, в настоящее время ведутся строительные работы в целях улучшения условий жизни 2900 семей вынужденных переселенцев, проживающих в тяжелых условиях в общежитиях и других учреждениях Сумгайыта.

"С этой целью, на первом этапе на выделенных Госкомитету на территории Абшеронского района 50,0 га земли строится состоящий из 24-х семиэтажных зданий жилой комплекс, предусмотренный для проживающих в более тяжелых условиях 1 000 семей. В комплекс также входят здание школы для 792 учащихся, детсад на 140 детей, двухэтажное административное здание (местные исполнительные структуры, жилищно-эксплуатационная служба и пр.), медпункт, здание АТС и пр. Строительные работы предусмотрено завершить в декабре 2018 года", - отметили в Госкомитете.